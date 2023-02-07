Во Львове в многоэтажке раздался взрыв: вылетели окна (фото)

В квартире взорвался газовый баллончик.
Во Львове в квартире многоэтажки взорвалась туристическая газовая горелка. В результате взрыва на кухне вылетели окна. Происшествие случилось на улице Богдана Хмельницкого, 20.
Об этом 7 февраля сообщили в ГСЧС.
Выяснилось, что жильцы квартиры готовили на электрической плите, но вдруг выключили свет.
"Хозяева, поставив на плиту туристическую газовую горелку, продолжили готовить еду. Но через некоторое время свет включили и электрическая плита, нагрев газовую горелку, спровоцировала взрыв. К счастью, никто из людей не пострадал", — говорится в сообщении ГСЧС.
Спасатели еще раз призывают, если вы решились использовать горелку дома, соблюдайте несколько правил, чтобы не избежать беды:
- покупайте только сертифицированную продукцию в лицензированных точках продаж;
- Обеспечьте вентиляцию в помещении, где используется горелка. К примеру, можно открыть окно на проветривание;
- Не оставляйте газовую горелку без присмотра даже на несколько минут; Пламя может погаснуть из-за сквозняка или утечки жидкости на конфорку;
- Отсоединяйте баллон от плитки после приготовления. Храните его в темном месте при комнатной температуре;
- Не используйте горелку для длительного приготовления пищи. Только для подогрева воды или порции пищи в небольшой посуде;
- Не храните баллон на прохладном балконе;
- Ни в коем случае не ставьте горелку на электроплиту.
Напомним, в Киеве раздался взрыв на девятом этаже жилого дома. По словам очевидцев, в квартире вылетели окна. Оказалось, что в квартире взорвался самогонный аппарат. В ГСЧС показали фото с места происшествия.
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