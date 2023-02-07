Во Львове в многоэтажке раздался взрыв: вылетели окна (фото)

Во Львове в квартире многоэтажки взорвалась туристическая газовая горелка. В результате взрыва на кухне вылетели окна. Происшествие случилось на улице Богдана Хмельницкого, 20.

Об этом 7 февраля сообщили в ГСЧС.

Выяснилось, что жильцы квартиры готовили на электрической плите, но вдруг выключили свет.

Фото: Управление ГСЧС во Львовской области

Фото: Управление ГСЧС во Львовской области

"Хозяева, поставив на плиту туристическую газовую горелку, продолжили готовить еду. Но через некоторое время свет включили и электрическая плита, нагрев газовую горелку, спровоцировала взрыв. К счастью, никто из людей не пострадал", — говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели еще раз призывают, если вы решились использовать горелку дома, соблюдайте несколько правил, чтобы не избежать беды:

покупайте только сертифицированную продукцию в лицензированных точках продаж;

Обеспечьте вентиляцию в помещении, где используется горелка. К примеру, можно открыть окно на проветривание;

Не оставляйте газовую горелку без присмотра даже на несколько минут ; Пламя может погаснуть из-за сквозняка или утечки жидкости на конфорку;

; Пламя может погаснуть из-за сквозняка или утечки жидкости на конфорку; Отсоединяйте баллон от плитки после приготовления. Храните его в темном месте при комнатной температуре;

Не используйте горелку для длительного приготовления пищи. Только для подогрева воды или порции пищи в небольшой посуде;

Только для подогрева воды или порции пищи в небольшой посуде; Не храните баллон на прохладном балконе;

Ни в коем случае не ставьте горелку на электроплиту.

Фото: Управление ГСЧС во Львовской области

Фото: Управление ГСЧС во Львовской области

Фото: Управление ГСЧС во Львовской области

Напомним, в Киеве раздался взрыв на девятом этаже жилого дома. По словам очевидцев, в квартире вылетели окна. Оказалось, что в квартире взорвался самогонный аппарат. В ГСЧС показали фото с места происшествия.

Как правильно пользоваться газовыми баллонами и куда выбрасывать использованные

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