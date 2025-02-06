Во Львове в партии импортного салата нашли опасного вредителя: что известно

Во время фитосанитарного контроля в г. Львов был задержан груз свежего салата, поступившего из Нидерландов через Польшу.

Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.

В партии весом 10,3675 тонн обнаружен западный цветочный трипс, который является карантинным ограниченно распространенным на территории Украины организмом.

"В связи с этим, к грузу применены соответствующие фитосанитарные меры, в частности, принято решение о его возвращении в страну-экспорт", — говорится в сообщении.

Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) – это мелкий насекомый-вредитель, повреждающий растения, питаясь их соками. Он является переносчиком вирусов растений и может нанести значительный ущерб сельскохозяйственным культурам.

Раньше мы писали, как избавиться от одного из самых распространенных вредителей комнатных растений.

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