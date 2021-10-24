Во Львове в пожаре погибла женщина: соседи выбирались из подъезда на ощупь

Во Львове в пожаре погибла женщина: соседи выбирались из подъезда на ощупь

Трагедия произошла в новостройке на улице Под Голоском.

Во Львове произошел пожар в квартире, в которой погибла женщина, что ее арендовала.

Об этом со ссылкой на данные ДСНС сообщает " Канал 24 ".

Отмечается, что пожар начался вечером на третьем этаже, местные жители вызвали спасателей и начали поспешно выходить из дома. О пожаре сообщили и в группе контактов своего ОСМД. Благодаря этому большинство успели выйти самостоятельно. Однако были и те, кто не увидел сообщение о пожаре. По данным издания, женщина, которая живет двумя этажами выше квартиру, где вспыхнул пожар, в тот момент ужинала с детьми. Ее муж, увидев сообщение чате, позвонил и сказал срочно бежать на улицу.

"Когда я открыла дверь в подъезд, то поняла, что идти придется на ощупь", — рассказала женщина.

Впрочем спастись удалось не всем. Когда спасатели прибыли по вызову и начали тушить пожар, в квартире обнаружили тело женщины 1978 года рождения. Известно, что она была орендаторкою квартиры.

В общем, чтобы потушить огонь понадобилось полчаса. Квартира выгорела до кирпича, вместе с тем, соседние помещения этажами ниже залиты водой.

Причины возгорания еще будут устанавливаться.

Напомним, что в Харьковской области в частном доме после пожара нашли тела трех человек. Оказалось, что в огне погибла семья — родители и их сын.

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