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Апелляционный суд признал правомерным задержание во Львове гражданина Польши, которого полиция доставила в ТЦК.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Обстоятельства дела

Речь идет о мужчине, который родился в Ивано-Франковске, а впоследствии приобрел гражданство Польши. Украинское гражданство ему было прекращено на основании указа президента от 25 ноября 2017 года. Соответствующую справку он получил в апреле 2018 года.

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Несмотря на это, мужчина вернулся на проживание в Украину на основании разрешения на иммиграцию и вида на постоянное проживание, срок действия которой продлили до 2 января 2029 года.

17 августа 2025 во Львове его задержали полицейские и доставили в ТЦК.

Гражданин Польши не согласился с этими действиями. Он утверждал, что после прекращения гражданства Украины потерял статус военнообязанного, поэтому не должен находиться в соответствующих реестрах.

Что решил суд

Мужчина обратился в суд, требуя признать противоправными действия полиции и ТЦК, а также обязать исправить информацию о нем в государственных реестрах.

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Однако Ивано-Франковский окружной административный суд 16 июня 2026 года отказал в удовлетворении иска. Впоследствии это решение пересмотрел апелляционный суд, 20 ноября оставивший его без изменений.

Суд обратил внимание на то, что прекращение гражданства Украины действительно было основанием для исключения мужчины из военного учета в соответствии с действующим в то время законодательством. В то же время, сам факт потери украинского гражданства еще не подтверждает, что соответствующую процедуру фактически провели.

В частности, указано, что истец не предоставил военного билета или временного удостоверения военнообязанного с отметкой об исключении из учета. Также он не подал выписок из реестра «Оберіг», которые могли бы подтвердить изменение его учетного статуса.

Как мужчине рекомендовали решить проблему

В суде отметили, что для урегулирования ситуации мужчине нужно в письменном виде обратиться в соответствующий ТЦК с заявлением об исключении из военного учета в связи с прекращением гражданства Украины.

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К обращению рекомендовали добавить должным образом заверенную копию указа президента о прекращении гражданства, паспорт гражданина Польши, а также военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Заметим, что по делу не указано, был ли этот мужчина в конце концов мобилизован или отпущен из ТЦК после задержания.

Напомним, что летом подобный случай произошел на Буковине — там мобилизовали гражданина Германии, приехавшего в гости к родственникам. Мужчине якобы прекратили украинское гражданство в 2017 году.

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