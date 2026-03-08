- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2270
- Время на прочтение
- 1 мин
Во Львове во время мирной акции неизвестные бросили похоронный венок у женщин: детали
Полиция задержала нападающих, бросивших венок у женщин в центре Львова.
Во Львове 8 марта во время мирного протеста у женщин был брошен похоронный венок. Обстоятельства выясняются.
Об этом сообщают местные СМИ.
По сообщению телеграмм-каналов, началась стычка с полицией. Нападавшие задержаны. Ожидаем детали.
Как известно, во Львове у Оперного театра проходит мирная акция. Цель – остановить новый Гражданский кодекс Украины, сужающий права женщин и принципы равенства. На месте много полиции, усилены меры безопасности.
Ранее мы писали, что в Кремле случайно обнародовали неотредактированное поздравление Путина с 8 марта. На кадрах видно, что диктатор чувствовал себя плохо. В частности, он долго прокашливался, просил повторить вопрос и в конце концов перезаписать ролик. Впрочем, неудачная версия обращения таки оказалась Сети. Российские пропагандисты, в свою очередь, не верят в «досадную случайность» и заявляют о «бунте» в Кремле.