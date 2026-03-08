ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2270
Время на прочтение
1 мин

Во Львове во время мирной акции неизвестные бросили похоронный венок у женщин: детали

Полиция задержала нападающих, бросивших венок у женщин в центре Львова.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Неизвестные бросили венок у женщин в центре Львова

Неизвестные бросили венок у женщин в центре Львова

Во Львове 8 марта во время мирного протеста у женщин был брошен похоронный венок. Обстоятельства выясняются.

Об этом сообщают местные СМИ.

По сообщению телеграмм-каналов, началась стычка с полицией. Нападавшие задержаны. Ожидаем детали.

Как известно, во Львове у Оперного театра проходит мирная акция. Цель – остановить новый Гражданский кодекс Украины, сужающий права женщин и принципы равенства. На месте много полиции, усилены меры безопасности.

Ранее мы писали, что в Кремле случайно обнародовали неотредактированное поздравление Путина с 8 марта. На кадрах видно, что диктатор чувствовал себя плохо. В частности, он долго прокашливался, просил повторить вопрос и в конце концов перезаписать ролик. Впрочем, неудачная версия обращения таки оказалась Сети. Российские пропагандисты, в свою очередь, не верят в «досадную случайность» и заявляют о «бунте» в Кремле.

Дата публикации
Количество просмотров
2270
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie