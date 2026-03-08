Во Львове во время мирной акции неизвестные бросили похоронный венок у женщин: детали

Неизвестные бросили венок у женщин в центре Львова

Во Львове 8 марта во время мирного протеста у женщин был брошен похоронный венок. Обстоятельства выясняются.

Об этом сообщают местные СМИ.

По сообщению телеграмм-каналов, началась стычка с полицией. Нападавшие задержаны. Ожидаем детали.

Как известно, во Львове у Оперного театра проходит мирная акция. Цель – остановить новый Гражданский кодекс Украины, сужающий права женщин и принципы равенства. На месте много полиции, усилены меры безопасности.

