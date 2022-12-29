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Во Львове во время обесточивания родился ребенок, а хирурги спасли несколько жизней (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Во Львове во время обесточивания родился ребенок, а хирурги спасли несколько жизней (фото)

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Украинские врачи работают, несмотря на российские обстрелы и отключения света.

Во Львове во время обесточивания 29 декабря родился ребенок, а хирурги спасли несколько жизней. Так, в больнице святого Пантелеймона удалось завершить трансплантацию печени от посмертного донора и прооперировать защитника, которого доставили из Бахмута.

С помощью генераторов врачи помогли тем, кого оперировать нужно было безотлагательно, рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

© Перше медичне об'єднання Львова
Фото: Перше медичне об'єднання Львова

"В больнице святого Николая тем временем сохранили жизнь 15-летней девушке, которая из-за кровотечения потеряла пол литра крови. Прооперировали 4-летнего ребенка с перелом большеберцовой кости и беременную девушку с аппендицитом. А еще там приняли роды, которые, конечно, ждать не могут", – сообщили медики.

Кроме того, в больнице святого Луки спасли пациента с транзиторной ишемической атакой.

© Перше медичне об'єднання Львова
Фото: Перше медичне об'єднання Львова
© Перше медичне об'єднання Львова
Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Напомним, из-за российской атаки 29 декабря во Львове наблюдаются проблемы с электро- и водоснабжением. Около 90% города осталось без света. Трамваи и троллейбусы не курсируют.

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