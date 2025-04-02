Во Львове военнообязанного женщины "отбивали" от ТЦК: чем все закончилось

При попытке задержания военнообязанного во Львове произошла стычка, в результате которой мужчина скрылся

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1 апреля во Львове на улице Симоненко произошла стычка между представителями ТЦК и гражданскими. В результате инцидента военнообязанный мужчина смог убежать, и теперь его объявят в розыск.

О событии стало известно после распространенного в соцсетях видео, на котором видно, как представители ТЦК пытаются задержать мужчину в штатском.

Его пытался защитить случайный прохожий, призвавший женщин «отбить» военнообязанного. В результате мужчина вырвался и скрылся.

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Как объяснили во Львовском областном ТЦК, мужчину ранее задержала полиция за нарушение военного учета. Его отправили на ВЛК, где сочли годным к службе. После этого он попытался скрыться, но был остановлен военными.

Что известно об инциденте:

Во время конфликта один из военных получил травму руки.

Военнообязанный будет объявлен в розыск.

ТЦК обратилось в Национальную полицию по нападению на военнослужащего, а руководство Львовского ОТЦК и СП назначило служебное расследование.

«Соответствуют ли те, кто препятствует военнослужащим выполнять их служебные обязанности, вопрос риторический. Что касается действий гражданина, который пытаясь "отбить" военнообязанного, кричал: "Женщины, помогайте! Помогайте, женщины!", то во время войны, в которой армия критически нуждается в усилении, такое препятствование мерам мобилизации не выдерживает никакой критики. Как для гражданина — эти действия можно трактовать как враждебные по отношению к собственному государству; как для мужчины — такое поведение недостойно и унизительно», — отметили в ТЦК.

Напомним, недавно в городе Дунаевке Хмельницкой области произошла массовая драка работников ТЦК вместе с полицией и гражданскими.