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- Украина
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Во Львове военнообязанного женщины "отбивали" от ТЦК: чем все закончилось
Военные отмечают, что препятствование мерам мобилизации в условиях войны может рассматриваться как враждебные действия в отношении государства.
1 апреля во Львове на улице Симоненко произошла стычка между представителями ТЦК и гражданскими. В результате инцидента военнообязанный мужчина смог убежать, и теперь его объявят в розыск.
О событии стало известно после распространенного в соцсетях видео, на котором видно, как представители ТЦК пытаются задержать мужчину в штатском.
Его пытался защитить случайный прохожий, призвавший женщин «отбить» военнообязанного. В результате мужчина вырвался и скрылся.
Как объяснили во Львовском областном ТЦК, мужчину ранее задержала полиция за нарушение военного учета. Его отправили на ВЛК, где сочли годным к службе. После этого он попытался скрыться, но был остановлен военными.
Что известно об инциденте:
Во время конфликта один из военных получил травму руки.
Военнообязанный будет объявлен в розыск.
ТЦК обратилось в Национальную полицию по нападению на военнослужащего, а руководство Львовского ОТЦК и СП назначило служебное расследование.
«Соответствуют ли те, кто препятствует военнослужащим выполнять их служебные обязанности, вопрос риторический. Что касается действий гражданина, который пытаясь "отбить" военнообязанного, кричал: "Женщины, помогайте! Помогайте, женщины!", то во время войны, в которой армия критически нуждается в усилении, такое препятствование мерам мобилизации не выдерживает никакой критики. Как для гражданина — эти действия можно трактовать как враждебные по отношению к собственному государству; как для мужчины — такое поведение недостойно и унизительно», — отметили в ТЦК.
Напомним, недавно в городе Дунаевке Хмельницкой области произошла массовая драка работников ТЦК вместе с полицией и гражданскими.