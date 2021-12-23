Во Львове возбуждено дело против медлаборатории, которая завышала цены на COVID-тесты в 2,5 раза

Во Львове возбуждено дело против медлаборатории, которая завышала цены на COVID-тесты в 2,5 раза

Лаборатория воспользовалась своим положением, когда она единственная работала в аэропорту "Львов".

За злоупотребление монопольным положением Антимонопольный комитет открыл дело против Медицинской лаборатории "ЭСКУЛАБ", которая во Львовском аэропорту установила цены в 2,5 раза выше аналогичных в других лабораториях своей сети.

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

"Компания в пункте пропуска через государственную границу Украины в аэропорту "Львов" установила стоимость своих услуг по экспресс-тестам на СOVID-19 в 2,5 раза выше цены ее собственных услуг в других местах, где была конкуренция", — говорится в сообщении.

Замглавы АМКУ Анжелика Коноплянко рассказывает, что в августе этого года АМКУ начал исследовать соблюдение конкурентного законодательства на рынках экспресс-тестов на СOVID-19 в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Тогда было установлено, что со 2 июля по 4 августа текущего года были созданы предпосылки для монополизации рынков предоставления соответствующих услуг.

"В июле действовала норма, запрещавшая иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим из Индии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, РФ, Португалии попасть в Украину без отрицательного результата экспресс-теста, проведенного именно в пунктах пропуска на границе", — объясняет замглавы.

В настоящее время АМКУ расследует, воспользовалась ли эта компания своим "исключительным" положением для получения сверхприбылей и можно ли считать такие действия злоупотреблением монопольным положением на рынке.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на общую сумму 283 624 500 грн группу компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является бывший президент Украины, народный депутат, а ныне подозреваемый в госизмене Петр Порошенко. Штраф был вынесен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным положением.

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