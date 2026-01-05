Во Львове врачи достали из руки ребенка иглу, которую сначала приняли за укус (фото)

Реклама

В теле 13-летней девочки со Львовщины врачи обнаружили глубоко загнанную иглу, которую семья сначала приняла за укус насекомого. Посторонний предмет находился в мышцах ребенка около недели и мог вызвать серьезные осложнения.

Об этом сообщили в Детской больнице Святого Николая Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

По информации медиков, инцидент произошел с 13-летней Ангелиной из городка Дубляны. Накануне девочка шила новогоднее украшение для школы и оставила иглы на столе. Утром, собираясь на занятия в полумраке из-за отключения электроэнергии, она почувствовала резкую боль в руке. При осмотре родители заметили лишь небольшое пятнышко на коже и решили, что это укус насекомого.

Однако через несколько дней на месте «укуса» появилось болезненное уплотнение, а боль в руке усилилась настолько, что ребенок не мог ее согнуть. После обращения в больницу специалисты заподозрили наличие инородного тела и направили пациентку на ультразвуковое обследование.

«Во время первичного осмотра мы обнаружили уплотнение, боль от которого шла вглубь тканей, что насторожило. УЗИ подтвердило наличие инородного тела. Такие случаи случаются, но обычно пациенты знают, что именно произошло. Когда же никто не подозревает об инородном теле — это большая редкость», — рассказала детский хирург Богдана Ли.

Дальнейшее рентгенологическое исследование показало, что игла проникла в мягкие ткани под углом 45 градусов и застряла глубоко в толще мышцы. По словам врачей, в случае дальнейшей миграции металлический предмет мог повредить сосуды или нервные окончания.

Во время операции хирурги использовали рентген-навигацию (ЭОП), что позволило точно определить место нахождения иглы и вытащить ее по траектории вхождения, не допустив излома. Операция прошла успешно.

После вмешательства выяснилось, что девочка не была вакцинирована от столбняка. Учитывая высокий риск инфицирования металлическими предметами, пациентку немедленно прививали. Медики напоминают, что в случае заражения столбняком уровень летальности может достигать 70%.

В больнице в очередной раз призвали родителей придерживаться календаря плановых прививок и не игнорировать даже незначительные травмы у детей, ведь они могут скрывать серьезную опасность.

