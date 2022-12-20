Во Львове врачи перезапустили сердце 101-летней женщины: установили третий в ее жизни кардиостимулятор

Женщина уехала домой на третий день после операции.

Во Львове кардиологи перезапустили сердце 101-летней женщины, установив третий в ее жизни кардиостимулятор. Марию в сверхтяжелом состоянии на скорой забрали в больницу Святого Пантелеймона.

"Ночью сильно закружилась голова, бабушку бросило в пот. Она не могла подняться с кровати. Из последних сил Мария позвала на помощь. Ее услышала внучка, которая сразу вызвала скорую. В знаки далась давняя болезнь", — сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

Всю свою жизнь женщина тяжело работала на полях и никогда не жаловалась на здоровье. 16 лет назад она впервые обратилась за медицинской помощью. После ряда обследований ей диагностировали AV-блокаду – резкое понижение частоты сердечных сокращений до критического уровня, 17-20 ударов в минуту.

Обычное лечение бабушки уже не могло помочь, поэтому специалисты установили ей кардиостимулятор. Устройство, работающее как компьютер, генерирует электрические импульсы для стимуляции сокращения сердечной мышцы. Через семь лет его заменили на новый. Однако он тоже свое отработал.

"Ее давление было критическим — 40/20 мм рт ст, пульс до 20 ударов в минуту. Поэтому медики немедленно взяли ее в операционную и поставили новый, третий в жизни бабушки, кардиостимулятор", — рассказали медики.



Уже через несколько минут состояние женщины стабилизировалось. На третий день после вмешательства она уехала домой.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Напомним, львовские медики осуществили последнюю мечту тяжелобольной украинки. Узнав о тяжелой болезни, женщина хотела успеть увидеть и обнять сына, а еще услышать шум моря. Медики проделали для этого путь в 1300 километров до ее родного города Одессы.

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