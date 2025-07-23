Во Львове врачи спасли девочку, которая родилась с весом всего 600 граммов

Малыш / © Freepik

Реклама

Во Львове медики детской больницы святого Николая сделали почти невозможное: выходили девочку, родившуюся на 24-й неделе беременности с весом всего 600 граммов и ростом 30 см.

Об этом пишет ZAXID.

Мама девочки Марички узнала о критических осложнениях еще на 21 неделе беременности, когда обнаружили недостаток околоплодных вод. Женщина решила обратиться именно в больницу св. Николая, где есть все условия для родов и ухода за глубоко недоношенными детьми. Уже на 24-й неделе у нее начались преждевременные роды.

Реклама

Маленькую Маричку сразу поместили в реанимацию. Ее легкие еще не сформированы, поэтому девочку подключили к аппарату ИВЛ и ввели специальный препарат — сурфактант, необходимый для самостоятельного дыхания.

К борьбе за жизнь ребенка присоединились неонатологи, анестезиологи, неврологи, офтальмологи и физическая терапевт, которая с первых дней занималась восстановлением малыша.

После реанимации девочка еще два месяца находилась в отделении постинтенсивного ухода, где ее состояние постепенно стабилизировалось. С весом 3050 г Маричку недавно выписали домой — здоровую и с улыбкой на лице.

© Фото из открытых источников

Напомним, повышенный пролактин — диагноз, который в последние годы украинские женщины слышат все чаще. Несмотря на то, что этот гормон обычно ассоциируется с грудным вскармливанием, все больше небеременных имеют повышенный уровень пролактина. Причем без очевидной причины. Впрочем, она есть — это хронический стресс, в частности связанный с военными событиями.

Реклама