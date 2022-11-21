Во Львове врачи спасли мужчину, который терял кровь по непонятной причине

Во Львове врачи спасли 62-летнего Александра Стрельца из Донбасса, который получило ранение в результате российского ракетного удара. После нескольких операций мужчине внезапно стало плохо. Открылось кровотечение из раны на бедре, причину которого никто не мог понять.

Как оказалось, всему виной стал обломок в бедренной артерии, рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

При каждом движении он режет стенки сосуда и из нее идет кровь. По словам врачей, в такой ситуации медлить нельзя, ведь последствия могут быть критическими. Однако металл доставать нельзя – это очень травматично. Единственный выход – перекрыть доступ крови к пораженной части артерии.

"Александра доставляют в отделение интервенционной радиологии. Для эмболизации, то есть закупорки сосуда, врачи задействуют ангиограф. Вмешательство делают под рентгеном. Результат – кровотечение останавливается. И хоть обломок в теле Александра остался, он больше ему не угрожает", – рассказали медики.

Сейчас мужчина ждет еще одну операцию, которая должна полностью восстановить подвижность ноги.

Напомним, во Львове медики спасают 10-летнего мальчика из Харькова, у которого диагностировали рак мозга. Ребёнок половину своей жизни борется с болезнью.

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