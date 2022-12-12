​ Во Львове врачи удалили новорожденному опухоль размером с голову

Во Львове врачи провели уникальную операцию по спасению младенца.
Львовские врачи спасли младенца, у которого еще до рождения диагностировали редкую опухоль копчика – тератому размером с голову ребенка.
В Первом медицинском объединении Львова рассказали, что такая патология возникает у одного из 35 тысяч малышей.
Тератома – врожденная патология, возникающая на нетипичных для опухолей органах или участках тканей. По словам врачей, такие опухоли чаще всего диагностируют именно новорожденным. В этом конкретном случае новообразование располагалось рядом с ягодицами малыша. Образование росло вместе с ребенком и пережимало внутренние органы еще в лоне матери.
"Олежик родился с 8-см образованием в участке копчика. При весе 3 200 кг, более полукилограмма весила крестцово-копчиковая тератома. Это врожденная опухоль, которая содержит органы или участки ткани, нетипичные для расположения новообразования", — рассказали врачи.
Мать мальчика Марта узнала диагноз ребенка еще на 32 неделе беременности. Женщина сразу обратилась за помощью к хирургам.
Врачи прооперировали новорожденного мальчика на пятые сутки его жизни. На тот момент 8-сантиметровая опухоль копчика весила уже полкилограмма.
"Тератома третьего типа – самая сложная для удаления – частично располагалась также в брюшной полости Олежика. Опухоль плотно прилегала к тазовым органам ребенка, прямой кишки и мышечным комплексам, которые его фиксируют. Чтобы прямая кишка у мальчика полноценно функционировала, врачи "ювелироно" удалили опухоль и частично сохранили мышечные ткани. Если при рождении Олежик весил 3200 кг, после удаления образования — 2500 кг", — рассказывают в Первом медобъединении.
По словам медиков, сейчас малыш чувствует себя хорошо.
Напомним, во Львове прооперировали шестерых детей с врожденными пороками лица – самому маленькому исполнилось 1,5 месяца.
Читайте также:
- Пересадили ткани со спины на конечность, чтобы спасти ногу: львовские врачи прооперировали жительницу Бахмута
- В Украине в случае блэкаута остановят плановые операции и госпитализацию: детали Минздрава
- У морпеха не было пол головы: врач-доброволец под обстрелами провел операцию на открытом мозгу защитнику Мариуполя