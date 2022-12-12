​ Во Львове врачи удалили новорожденному опухоль размером с голову

Львовские врачи спасли младенца, у которого еще до рождения диагностировали редкую опухоль копчика – тератому размером с голову ребенка.

В Первом медицинском объединении Львова рассказали, что такая патология возникает у одного из 35 тысяч малышей.

Тератома – врожденная патология, возникающая на нетипичных для опухолей органах или участках тканей. По словам врачей, такие опухоли чаще всего диагностируют именно новорожденным. В этом конкретном случае новообразование располагалось рядом с ягодицами малыша. Образование росло вместе с ребенком и пережимало внутренние органы еще в лоне матери.

"Олежик родился с 8-см образованием в участке копчика. При весе 3 200 кг, более полукилограмма весила крестцово-копчиковая тератома. Это врожденная опухоль, которая содержит органы или участки ткани, нетипичные для расположения новообразования", — рассказали врачи.

Мать мальчика Марта узнала диагноз ребенка еще на 32 неделе беременности. Женщина сразу обратилась за помощью к хирургам.

Врачи прооперировали новорожденного мальчика на пятые сутки его жизни. На тот момент 8-сантиметровая опухоль копчика весила уже полкилограмма.

"Тератома третьего типа – самая сложная для удаления – частично располагалась также в брюшной полости Олежика. Опухоль плотно прилегала к тазовым органам ребенка, прямой кишки и мышечным комплексам, которые его фиксируют. Чтобы прямая кишка у мальчика полноценно функционировала, врачи "ювелироно" удалили опухоль и частично сохранили мышечные ткани. Если при рождении Олежик весил 3200 кг, после удаления образования — 2500 кг", — рассказывают в Первом медобъединении.

По словам медиков, сейчас малыш чувствует себя хорошо.

Напомним, во Львове прооперировали шестерых детей с врожденными пороками лица – самому маленькому исполнилось 1,5 месяца.

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