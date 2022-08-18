Во Львове встретились министры обороны Украины и Турции: о чем говорили (фото)

Во Львове в четверг, 18 августа встретились министры обороны Украины и Турции.

Алексей Резников и Хулуси Акар обсудили вопросы сотрудничества и региональной безопасности.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"Министр национальной обороны Турции Халуси Анкар, сопровождающий президента Эрдогана, встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Во время встречи состоялся обмен мнениями по двусторонней и региональной обороне и безопасности", — говорится в сообщении турецкого министерства.

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine eşlik eden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. #MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/wPJo0TSiwT — TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 18, 2022

Напомним, Эрдоган хочет обсудить с Зеленским во Львове шаги по прекращению войны дипломатическим путем.

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