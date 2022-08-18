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Во Львове встретились министры обороны Украины и Турции: о чем говорили (фото)

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Во Львове встретились министры обороны Украины и Турции: о чем говорили (фото)

Фото: Министерство национальной обороны Турции

Во Львове в четверг, 18 августа встретились министры обороны Украины и Турции.

Алексей Резников и Хулуси Акар обсудили вопросы сотрудничества и региональной безопасности.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"Министр национальной обороны Турции Халуси Анкар, сопровождающий президента Эрдогана, встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Во время встречи состоялся обмен мнениями по двусторонней и региональной обороне и безопасности", — говорится в сообщении турецкого министерства.

Напомним, Эрдоган хочет обсудить с Зеленским во Львове шаги по прекращению войны дипломатическим путем.

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