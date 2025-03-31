Во Львове задержали двух молодых людей с вероятной взрывчаткой – СМИ

Полиции. / © Национальная полиция Украины

Реклама

Вечером 31 марта в районе Сихова во Львове правоохранители задержали двух человек - парня и девушку, при которых, по предварительным данным, могла быть взрывчатка.

Информацию о задержании рассказало "Суспільне".

На месте работают следователи. Продолжаются первоочередные действия по установлению обстоятельств. Официальных заявлений от полиции и СБУ пока нет.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Тернополе Служба безопасности Украины предотвратила двойной теракт возле местного ТЦК , который готовила семейная пара из Полтавщины.