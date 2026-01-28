Во Львове задержали предполагаемого убийцу чиновника в Крыму

Задержание подозреваемого в убийстве / © Национальная полиция Украины

Реклама

Во Львове задержан 45-летний мужчина, которого подозревают в убийстве председателя Симеизского поселкового совета в Крыму. Преступление было совершено еще в 2013 году с использованием огнестрельного оружия.

О задержании подозреваемого сообщили в среду, 28 января, в Нацполиции.

В сообщении отметили, что полицейские забрали достаточную доказательную базу и идентифицировали личность предполагаемого преступника.

Реклама

«Это — неоднократно судимый уроженец Львовщины 1979 года рождения», — уточнили в полиции.

Убийство чиновника было совершено возле админздания Симеизского поселкового совета. Автомобиль чиновника обстреляли из огнестрельного оружия, в результате ранений он погиб на месте.

После совершенного злоумышленник пытался уничтожить улики, совершив поджег транспортного средства, из которого он осуществлял выстрелы, с оружием внутри. Следствие считает, что совершенное преступление имело заказной характер.

Правоохранители установили маршрут отхода стрелка и получили его изображение.

Реклама

«После возобновления уголовного производства оперативники и следователи при поддержке спецподразделения КОРД провели комплекс мероприятий, в результате которых подозреваемый был задержан во Львове», — говорится в сообщении.

Задержанному будет объявлено о подозрении по факту умышленного убийства, совершенного с отягчающими обстоятельствами (п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Также проводятся санкционированные обыски по месту его жительства.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, накануне, 27 января, в Черкасской области мужчина, которого разыскивали за совершение убийства, открыл прицельный огонь по правоохранителям. Четверо полицейских погибли.