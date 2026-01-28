- Дата публикации
Во Львове задержали предполагаемого убийцу чиновника в Крыму
После совершенного злоумышленник пытался уничтожить улики, совершив поджег транспортного средства, из которого он осуществлял выстрелы.
Во Львове задержан 45-летний мужчина, которого подозревают в убийстве председателя Симеизского поселкового совета в Крыму. Преступление было совершено еще в 2013 году с использованием огнестрельного оружия.
О задержании подозреваемого сообщили в среду, 28 января, в Нацполиции.
В сообщении отметили, что полицейские забрали достаточную доказательную базу и идентифицировали личность предполагаемого преступника.
«Это — неоднократно судимый уроженец Львовщины 1979 года рождения», — уточнили в полиции.
Убийство чиновника было совершено возле админздания Симеизского поселкового совета. Автомобиль чиновника обстреляли из огнестрельного оружия, в результате ранений он погиб на месте.
После совершенного злоумышленник пытался уничтожить улики, совершив поджег транспортного средства, из которого он осуществлял выстрелы, с оружием внутри. Следствие считает, что совершенное преступление имело заказной характер.
Правоохранители установили маршрут отхода стрелка и получили его изображение.
«После возобновления уголовного производства оперативники и следователи при поддержке спецподразделения КОРД провели комплекс мероприятий, в результате которых подозреваемый был задержан во Львове», — говорится в сообщении.
Задержанному будет объявлено о подозрении по факту умышленного убийства, совершенного с отягчающими обстоятельствами (п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Также проводятся санкционированные обыски по месту его жительства.
Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
