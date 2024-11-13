Во Львове задержали врача, требовавшего взятку у военного за установление инвалидности

Она заверила военного, что в случае отказа дать взятку, он якобы не сможет другим путем получить группу инвалидности.

Во Львове задержали бывшего врача, предлагавшего "помочь" военному получить группу инвалидности за 5 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

За эту сумму врач могла бы повлиять на должностных лиц областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) для принятия решения об инвалидности.

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Бывший врач был задержан во время передачи всей суммы взятки. Ее обвинили в злоупотреблении служебным положением и неправомерной выгоде.

В случае доказательства вины женщине грозит от трех до восьми лет за решеткой с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ и Нацполиция задержали в Кировоградской области руководительницу районной МСЭК, которая требовала взятку у парализованного воина ВСУ.

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