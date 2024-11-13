Во Львове задержали врача, требовавшего взятку у военного за установление инвалидности

Она заверила военного, что в случае отказа дать взятку, он якобы не сможет другим путем получить группу инвалидности.
Во Львове задержали бывшего врача, предлагавшего "помочь" военному получить группу инвалидности за 5 тысяч долларов.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
За эту сумму врач могла бы повлиять на должностных лиц областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) для принятия решения об инвалидности.
Бывший врач был задержан во время передачи всей суммы взятки. Ее обвинили в злоупотреблении служебным положением и неправомерной выгоде.
В случае доказательства вины женщине грозит от трех до восьми лет за решеткой с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ и Нацполиция задержали в Кировоградской области руководительницу районной МСЭК, которая требовала взятку у парализованного воина ВСУ.
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