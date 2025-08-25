Во Львове зафиксировали температурный антирекорд: какой показатель

Погода / © ТСН

Во Львове зафиксирован температурный антирекорд. Да, минимальный показатель составлял +4,3°С.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Как отмечалось, предыдущее минимальное значение наблюдалось в 1964 году. Тогда показатель составлял 6,2°С.

«25 августа минимальная температура воздуха составила +4,3 °С. Предыдущее минимальное значение наблюдалось в 1964 году и составило +6,2 ° С», - говорится в сообщении.

Заметим, что раньше во Львове уже ожидались грозы, град и туман . При этом температура воздуха составит 24-29° тепла.

«Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер южный, 7-12 м/с, во второй половине дня местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29° тепла. Ухудшение видимости в дожде, в тумане 500-1000м. Атмосферное давление будет падать, относительная влажность воздуха будет расти», - сообщили во Львовском гидрометцентре.

Ранее говорилось, что августовское тепло в Украине в скором времени уступит место прохладной погоде и туманам. И придут они несколько раньше календарной осени.

Да, уже с 25 августа в Украине начнется период осенней прохлады. Причина – мощный антициклон с центром над Беларусью и западными областями Украины. Он приведет к высокому атмосферному давлению и стабильной погоде.

Значительных осадков не прогнозируется, лишь в отдельные дни на севере и востоке возможны кратковременные дожди, которые будут распределяться неравномерно.