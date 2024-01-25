Во Львове запустили класс авто для людей, пользующихся креслом колесным. ОККО закупила авто и выделяет Uklon топливо на год

Сеть ОKKO и Uklon запустили «Инклюзивный» класс авто, который теперь доступен во Львове и его пригороде в радиусе 20 км. Следовательно, пассажиры, пользующиеся колесным креслом, могут беспрепятственно передвигаться на специально оснащенных авто.

В частности, компания OKKO выделила средства на закупку трех специализированных автомобилей, а также будет снабжать их горючим в течение года.

«Должны создавать условия для наших людей, чтобы они могли вести активную социальную жизнь. Без барьеров передвигаться по улицам, в помещениях, пользоваться транспортом. Так, например, все наши новые АЗК или те, что мы ремонтировали в этом году, проектировали с учетом потребностей маломобильных групп населения. А это и санузлы, и парковочные места, и отсутствие бордюров. Мы и раньше это делали, но в этом году начали уделять максимум внимания, – комментирует вице-президент по маркетингу ОККО Василий Дмитриев. – Итак, когда к нам обратились коллеги из Uklon с предложением поддержать проект во Львове, мы без колебаний присоединились. Ведь это кроме того, что полезное дело, также и логическое продолжение нашей программы социальной ответственности».

Авто класса «Инклюзивный» оснащены гидравлическим или механическим подъемником, рампой, специальными ремнями безопасности и креплениями для фиксации колесного кресла. Для вызова адаптированного автомобиля в Uklon необходимо ввести нужный маршрут и выбрать соответствующий класс. Поездки можно заказывать как по Львову, так и в окрестностях города – радиусом до 20 километров.

"Первые полгода работы класса "Инклюзивный" в Киеве продемонстрировали, что этот сервис очень нужен. Нам удалось создать комфортный и доступный способ городского передвижения для людей, пользующихся колесным креслом. Мы очень благодарны партнеру «ОККО», решившему поддержать нас в этом запуске. Львов – наш первый шаг к масштабированию проекта по регионам Украины. Создаем комфорт для всех: инклюзивно, удобно и просто», – отметил Сергей Смусь, соучредитель Uklon.

Все поездки на авто класса «Инклюзивный» будут выполнять профессиональные драйверы, прошедшие тренинг по общению и взаимодействию с людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Помимо услуги перевозки в случае, если пассажир с инвалидностью передвигается без сопровождения, водитель поможет перенести багаж или личные вещи.