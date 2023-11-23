Во Львове женщина обнажилась в отделении полиции: чем все закончилось

Во Львове женщина разделась в отделении полиции и показывала там половые органы. За это ее судили, однако никак не наказали.

Об этом говорится в постановлении Лычаковского районного суда Львова.

По данным суда, женщина в помещении Львовского районного управления полиции №1, что на улице Романчука, 18, в августе 2023 года устроила дебош. Она разделась, демонстрировала свои половые органы и нецензурно высказывалась. За этим всем наблюдали посетители правоохранительного органа.

Материалы суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Сотрудник полиции все это снял на видео и открыл административное производство. Ей инкриминировали ст. 173 КУоАП.

Лычаковский районный суд Львова закрыл дело в отношении женщины, поскольку прошли сроки рассмотрения административного производства.

Это постановление можно обжаловать в апелляционном суде в течение 10 дней.

Напомним, во Львове к 60 часам общественных работ осудили женщину, которая гонялась за мужчиной и предлагала ему заняться с ней сексом.

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