Во Львове женщина открыла огонь по военным ТЦК: чем все закончилось (фото)

Задержанная женщина / © Прокуратура Львовской области

Во Львове правоохранители сообщили о подозрении 44-летней местной жительнице, совершившей вооруженное нападение на служебный автомобиль, в котором находились представители территориального центра комплектования и полиции.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

Происшествие случилось утром в понедельник, 2 февраля, на территории Шевченковского района города. Совместная группа в составе военнослужащих Галицко-Франковского объединенного районного ТЦК и СП и сотрудников полиции осуществляла плановые мероприятия по оповещению населения по мобилизации. Они передвигались по служебному микроавтобусу.

По данным следствия, 44-летняя женщина, увидев транспортное средство, повела себя агрессивно. Она достала предмет, похожий на травматический пистолет, и принялась наносить удары рукояткой оружия по стеклу автомобиля. Когда же водитель попытался уехать с места конфликта, женщина произвела выстрел в сторону машины.

Автомобиль ТЦК / © Прокуратура Львовской области

На место происшествия прибыли правоохранители. При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры города Львова женщине было официально доложено о подозрении.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, 4 февраля в Пересыпском районе Одессы во время мобилизационных мероприятий произошел инцидент с участием работников ТЦК, видео которого было распространено в соцсетях. На записи виден конфликт между людьми в военной форме и гражданским мужчиной.

В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что мужчину остановили для проверки военно-учетных документов и выяснили, что он находится в розыске за нарушение правил учета.

По версии военкомата, гражданин вел себя агрессивно и оказывал физическое сопротивление, поэтому военные применили силу в целях самозащиты и административного задержания.

В ТЦК также отметили, что обнародованное видео имеет признаки выборочного монтажа и не отражает начало конфликта. По факту происшествия назначена служебная проверка, по результатам которой обещают предоставить правовую оценку действиям всех участников.