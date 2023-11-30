Во Львове женщина покусала полицейского, прорываясь к Порошенко

Во Львове судили женщину, которая в 2017 году во время визита пятого президента Украины Петра Порошенко покусала полицейского.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда Львова, который обнародован 27 ноября 2023 года.

По данным суда, женщина 14 июля 2017 во время визита во Львов тогдашнего президента Украины Петра Порошенко покусала полицейского, который ее не допустил к кортежу.

На суде женщина вину не признала. Она сообщила, что пыталась прорваться в кортеж президента по улице Театральной во Львове, чтобы передать президенту "важные документы", однако копы ее останавливали. Она пожаловалась, что после этого женщину задержали и "приковали к трубе" в помещении Галицкого райотдела полиции Львова.

Правоохранитель рассказал, что он получил указание своего руководителя о задержании женщины, которая прорывалась в кортеж президента, а затем пыталась прорваться в один из ресторанов, где находился тогдашний украинский лидер. Во время задержания женщина укусила полицейского.

Показания на суде / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Суд признал женщину виновной зам. 345 УК Украины и приговорил к 1 году лишения свободы. Однако суд уволил осужденную в связи с истечением сроков давности.

Напомним, во Львове женщина обнажилась в отделении полиции.

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