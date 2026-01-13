Во Львове женщину подозревают в убийстве бездомного: подробности

Вещественное доказательство

Во Львове полицейские задержали женщину, подозреваемую в убийстве мужчины без постоянного места жительства. Трагедия произошла в заброшенном здании, а задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Подробности

Сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти поступило в полицию 11 января. Погибшего нашли в заброшенном здании на улице Пимоненко.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, криминалисты и сотрудники управления криминального анализа полиции Львовской области.

«Как предварительно установили полицейские, в тот день около 17:30 между 54-летней жительницей Житомира и 64-летним мужчиной без постоянного места жительства возник внезапный конфликт, во время которого злоумышленница нанесла жертве три удара ножом в область шеи», — говорится в сообщении.

Правоохранители, проанализировав записи камер видеонаблюдения системы «Безопасная Львовщина», установили местонахождение подозреваемой и задержали ее в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство по делу осуществляет Франковская окружная прокуратура.

