Во Львове женщины напали на военных ТЦК во время проверки мужчины

Схватка во Львове

Во Львове произошел конфликт с участием нескольких женщин, военнослужащих территориального центра комплектования и сотрудников полиции. Инцидент произошел во время проверки мужчины, которого в ТЦК называют нарушителем военного учета.

Львовский областной ТЦК и СП сообщил об этом 15 апреля.

По данным ТЦК, мужчина пытался избежать проверки документов, после чего несколько женщин вмешались в ситуацию и, по словам военных, встали в его защиту. В результате между сторонами возникла стычка.

«Сегодня на улице Владимира Великого во Львове гражданин, который был нарушителем военного учета, пытался избежать своей обязанности по защите государства. На помощь ему пришли сознательные гражданки, нападая на военнослужащих ТЦК и полицию. Тем самым совершая противоправные действия и препятствуя мерам мобилизации», — говорится в сообщении.

В ТЦК утверждают, что, несмотря на конфликт, мужчину удалось доставить для дальнейшего выяснения обстоятельств. Ему может быть назначено прохождение военно-врачебной комиссии, после чего будет рассматриваться вопрос о направлении в учебный центр.

В ведомстве также отмечают, что любые попытки препятствовать работе военных и полиции во время мер оповещения и проверки противоправны и влекут ответственность.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, работники ТЦК могут получить индивидуальные номера на форме, которые запрещено скрывать. Это должно помочь отличить настоящих представителей ТЦК от мошенников.

Так говорилось, что в Украине планируют реформировать ТЦК, разделив социальные функции и призыв по разным учреждениям, которые могут получить название «офисы комплектования».