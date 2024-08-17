Во Львовском центре развлечений травмировались дети: реквизит взорвался во время открытия новой локации

Во львовском развлекательном центре LEOLAND в субботу, 17 августа, открылась новая локация – почти настоящая лаборатория в городе профессий "Kidlandia". Но во время мероприятия в руках аниматора взорвалась термоколба. В результате инцидента травмы получили трое маленьких посетителей и сам аниматор.

Об этом пишет LvNews со ссылкой на заявления медиков и развлекательного заведения.

На место вызвали бригаду медиков, которые доставили всех пострадавших в больницу святого Николая.

"Двое детей — 9-летний мальчик и 10-летняя девочка, получили незначительные осколочные ранения брови и веки. Им провели первичную хирургическую обработку ран и наложили швы. Третий ребенок — восьмилетний мальчик, поступил с поверхностной травмой головы и ушибом мягких тканей в результате падения", — говорится в сообщении.

После оказания медицинской помощи всех раненых отпустили домой.

Развлекательное заведение сообщило, что выясняет, по каким причинам взорвался реквизит и проверяют записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, в Гостомеле на детской площадке нашли гранату. Внимательные родители вовремя заметили, как дети решили взять гранату в руки.

Читайте также: