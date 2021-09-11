Во Львовской и Волынской областях динамика уровня госпитализации больных COVID-19 превысила норму

Такие показатели уже хранятся в течение нескольких дней.
По состоянию на утро, 11 сентября, в двух областях Украины превышен показатель динамики уровня госпитализации пациентов с COVID-19. Показатели в этих регионах уже превысили норму и хранятся на таком уровне уже несколько дней.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, во Львовской области в течение трех дней, от 8 по 10 сентября, превышен показатель динамики уровня госпитализации. Сейчас этот показатель на уровне 64,7%.
На втором месте после Львовщины идет Волынь. Там показатель динамики уровня госпитализации превышен два дня подряд и сегодня составляет 53,4%.
Отметим, что норма динамики уровня общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на коронавирус не должна превышать 50%.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 11 сентября зафиксировано 3869 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество инфицированных — 379 человек обнаружили во Львовской области.