Во Львовской и Волынской областях динамика уровня госпитализации больных COVID-19 превысила норму

Во Львовской и Волынской областях динамика уровня госпитализации больных COVID-19 превысила норму

Такие показатели уже хранятся в течение нескольких дней.

По состоянию на утро, 11 сентября, в двух областях Украины превышен показатель динамики уровня госпитализации пациентов с COVID-19. Показатели в этих регионах уже превысили норму и хранятся на таком уровне уже несколько дней.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, во Львовской области в течение трех дней, от 8 по 10 сентября, превышен показатель динамики уровня госпитализации. Сейчас этот показатель на уровне 64,7%.

На втором месте после Львовщины идет Волынь. Там показатель динамики уровня госпитализации превышен два дня подряд и сегодня составляет 53,4%.

Отметим, что норма динамики уровня общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на коронавирус не должна превышать 50%.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 11 сентября зафиксировано 3869 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество инфицированных — 379 человек обнаружили во Львовской области.

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