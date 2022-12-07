Во Львовской области 11-летняя девочка спасла жизнь однокласснику — парень чуть не погиб в пожаре

При отключении света в доме ребенок зажег свечу и заснул.

Во Львовской области, а именно городе Хырев, произошел пожар в доме, в котором спал ребенок. Это вовремя заметила 11-летняя соседка и со своим дедушкой спасли пострадавшего.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Дома не было света, Софийка сидела у окна и увидела в окне соседнего дома, где живет ее одноклассник, огонь", — рассказали специалисты.

Фото: ГСЧС

По их словам, девочка позвала дедушку и они вместе побежали к соседям. Зайдя в одну из комнат, они увидели, что на кровати спит одноклассник девочки Дмитрий. Они сразу разбудили и вывели парня на свежий воздух и ликвидировали возгорание. Как выяснилось, Дмитрий зажег свечу и уснул. От догоревшей свечи огонь опрокинулся на скатерть на столе и компьютерную технику.

Спасатели вручили благодарность и символические подарки девочке за ее героический поступок и скорые действия, спасшие жизнь однокласснику.

Напомним, в Микуличине Ивано-Франковской области произошел пожар, в котором погибли двое местных жителей.

Добавим, что в Польше дотла сгорел приют для бежавших от войны украинцев.

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