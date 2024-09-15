Перед падением девушка записала видео, где сидит на одном из верхних этажей, качая ногами.

В Новояворовске, во Львовской области, произошла трагедия: 12-летняя девочка прыгнула с балкона многоэтажки.

Об инциденте стало известно из социальных сетей, сообщает "Варта-1".

Перед тем как сделать роковой шаг, девушка записала видео, в котором сказала: "Одно движение – и я всем нужна". На место происшествия оперативно прибыли полиция и скорая помощь, но, согласно информации местных пабликов, ребенок, к сожалению, не выжил. В настоящее время подробной информации о ее состоянии нет.

Во Львовской области 12-летняя девочка выпала с балкона многоэтажки — СМИ

Напомним, на прошлой неделе в Николаеве 6-летний мальчик выпал с балкона квартиры на шиферную крышу библиотеки на первом этаже дома.

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