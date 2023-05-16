Во Львовской области 13-летняя девушка родила от 15-летнего юноши

Половые отношения между ними состоялись по взаимному согласию.

Во Львовской области 13-летняя девушка родила ребенка от 15-летнего парня, которому теперь грозит статья за изнасилование.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений, передает УП.

Сообщается, что 4 мая в Городокский районный суд поступило ходатайство от прокуратуры, в котором судей просили избрать меру пресечения 15-летнему парню, которого подозревают в изнасиловании девушки, которой еще не исполнилось 14 лет.

В определении суда указывается, что подозреваемым является студент 2 курса Николаевского профессионального лицея.

Источники в прокуратуре сообщают, что молодой человек и девушка встречались длительное время. Половые отношения между ними состоялись по взаимному согласию. Сообщается, что девушка забеременела летом прошлого года, а уже весной у пары родился ребенок после чего пара поженилась.

Факт преступления обнаружила полиция, сообщила представитель Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

Также она отметила, что досудебное расследование продолжается (ст. УКУ 152).

28 апреля новоиспеченный отец получил от правоохранителей подозрение в особо тяжком преступлении – изнасиловании малолетнего.

Суд молодого человека отпустил под личное обязательство, избрав меру пресечения на шестьдесят дней – до 2 июля 2023 года включительно.

Юноша в течение указанного периода должен приходить к следователю, прокурору и/или суду по требованию, а также сообщать изменение своего жительства.

При доказательстве вины парню грозит наказание от 10 до 15 лет тюремного заключения.

В Украине официально жениться могут только лица, достигшие брачного возраста: мужчины – 18 лет, женщины – 17-ти.

Напомним, ранее сообщалось, что Железнодорожный районный суд города Львова принял решение оштрафовать мать шестиклассника за невыполнение родительских обязанностей. Школьник употреблял нецензурные слова, оскорбляя своего одноклассника в частной переписке.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Хмельнитчине оштрафовали мать ученика, который был у одноклассника, хватая его за половые органы.

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