Во Львовской области 24-летний парень взорвал гранату и умер на месте (фото)

В городе Борислав Дрогобычском районе Львовской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Взрыв произошел 8 мая в 20:50 на улице Ивасюка. В результате подрыва погиб 24-летний местный житель. Других людей в это время рядом не было.

На месте работают оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб Дрогобычского районного отдела полиции, а также специалисты-криминалисты и взрывотехники полиции Львовской области", — говорится в сообщении.

Полицейские установили обстоятельства взрыва и происхождения боеприпаса.

На днях на правом берегу Киева раздался взрыв. Сообщалось, что взорвалась граната в подъезде дома. В результате подрыва ранены два человека.

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