Во Львовской области арестовали имущество Оксаны Марченко - СБУ

Жене Виктора Медведчука принадлежали три земельных участка общей стоимостью более 2 млн грн.

Во Львовской области арестовано имущество жены экс-нардепа Виктора Медведчука Оксаны Марченко. В настоящее время идет процедура передачи земли в управление государства.

Об этом сообщается на официальном канале Службы безопасности Украины.

Марченко принадлежали три земельных участка общей стоимостью более 2 млн грн, которые незаконно оказались у нее.

По предварительной информации, в 2009 году райгосадминистрация приняла незаконное решение безвозмездно передать земельный участок из государственной собственности частному предприятию.

Однако не было сделано никаких изменений в Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности.

Впоследствии предприниматели, с целью завладеть активами «на законных основаниях», внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, разбили земельный участок на 3 отдельных участка и оформили их как собственность компании.

На захваченной таким образом земле, расположенной в туристически привлекательном регионе Стрыйщины, злоумышленники приступили к строительству объектов туристической инфраструктуры.

В ходе следственно-оперативных действий установлено, что конечным бенефициаром вышеупомянутой компании является Оксана Марченко, внесенная в санкционные списки СНБО.

В настоящее время Сколевский районный суд удовлетворил инициированный СБУ иск по аресту этих объектов недвижимого имущества.

Продолжается процедура передачи арестованных активов в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Мероприятия по разоблачению проводили сотрудники Управления СБУ во Львовской области при процессуальном руководстве Стрыйской окружной прокуратуры.

Напомним, одно из уголовных дел, по которому фигурирует Медведчук, уже находится на стадии судебного разбирательства.

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