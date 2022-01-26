Во Львовской области без воды осталось более 20 тысяч человек

Воды нет в нескольких населенных пунктах.
Во Львовской области более 22 тысяч жителей Стрыйского района остались без водоснабжения.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента по гражданской защите ЛОГА.
Авария произошла в селе Братковцы 25 января. Там прорвало магистральную трубу. "Без центрального водоснабжения остались г. Стрый, с. Миртюки, с. Добряны (22 тыс. абонентов). В г. Моршин и с.Баня Лесовицкая с пониженным давлением вода подается", — говорится в сообщении.
Отмечается, что медицинские учреждения в городе Стрые имеют свои запасы воды. Тепловая сеть города, насчитывающая 30 котельных, работает и снабжена резервом воды.
В ОГА отметили, что работы по восстановлению водоснабжения продолжаются. Впрочем, когда удастся ликвидировать последствия, неизвестно.
Как сообщалось, более 130 миллионов гривен – такой долг за воду накопили николаевцы во времена карантина. Так что в городе начали принудительное отключение должников от водоснабжения. С сухими кранами очутились целые дома.
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