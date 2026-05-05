Во Львовской области будут судить родителей младенца: ребенка госпитализировали с тяжелыми болезнями

На Львовщине будут судить родителей шестимесячного мальчика, подозреваемых в ненадлежащем уходе за ребенком. У нее диагностировали многие заболевания.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Детали дела о ненадлежащем уходе за ребенком

В конце января малыша доставили в больницу с туберкулезом, менингоэнцефалитом, гриппом и другими заболеваниями. Медики также зафиксировали сильный дефицит веса и нарушение работы организма.

Как установили правоохранители, состояние ребенка связано с тем, что родители не обеспечили надлежащие условия проживания, вовремя не обратились к врачам и не предоставили необходимую помощь.

В семье, которая проживает во Львовском районе, воспитывали семерых детей в возрасте от шести месяцев до десяти лет. Родители официально не работали, семья находилась под наблюдением социальных служб.

После инцидента детей изъяли из семьи и устроили в специализированные учреждения. Родителям грозит до пяти лет ограничение или лишение свободы, также проверяют действия сопровождавших семью служб.

Раньше говорилось, что на Львовщине у многодетной семьи изъяли семерых детей из-за опасных условий проживания: после того, как у младенца обнаружили туберкулез, а двухлетний ребенок получил сильные ожоги и вовремя не получил помощь, соцслужбы вмешались — семья уже была под наблюдением, детей забрали в приют и больницу исправить ситуацию и вернуть детей.

