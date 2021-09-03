Во Львовской области будут судить сотрудницу музея, которая "потеряла" уникальные книги 14 и 15 века

Во Львовской области будут судить сотрудницу музея, которая "потеряла" уникальные книги 14 и 15 века

Потеря старопечатных изданий нанесла материальный ущерб на общую сумму более 8,5 млн грн.

Во Львовской области на скамье подсудимых оказалась сотрудница музея. Из-за ее халатности исчезли староукраинские книги.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Заведующую отделом Музея искусства староукраинской книги ЛНГМ им. Б. Возницкого обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

"По данным следствия, работница не обеспечила сохранность вверенных ей материальных ценностей, что привело к потере ряда музейных предметов (книг), которые имеют большую историческую ценность и является достоянием культурного наследия. Было потеряно, в частности" Апостол "И. Федоровича, 1574 издание, "Евангелие" Святодуховского братства, 1575 издание, "Ключ разумения" Галятовского Иоанникия, 1665 года издания", — сообщают в прокуратуре.

Потеря старопечатных нанесла материальный ущерб на общую сумму более 8,5 млн грн.

Напомним, что прокуратура Германии предъявила обвинения шести подозреваемым в ограблении музейной сокровищницы "Зелёные своды" в Дрездене. Кража произошла в 2019 году.

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