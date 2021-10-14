Во Львовской области четыре человека отравились угарным газом: среди них двое детей

Во Львовской области четыре человека отравились угарным газом: среди них двое детей

Пострадавших госпитализировали в больницу.

В городе Винники Львовской области Червера людей отравились угарным газом. Их госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщают в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Происшествие произошло вчера, 13 октября, около 20:30 ч., В городе Винники, в квартире многоквартирного дома на улице Ивасюка, 56.

"Отравились, вероятно, угарным газом 4 человека, в том числе двое 8-летних детей, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские заведения Львова", — говорится в сообщении.

Квартира, где произошло ЧП, оборудована 2-функциональным котлом и ПГ-4. Аварийной бригадой ОАО "Львовгаз" прекращена подача газа в квартиры.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что на Львовщине пожарные спасли из огня трех человек, среди них — двое детей.

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