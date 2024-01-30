Во Львовской области демонтировали последнее упоминание о Советском Союзе: подробности и фото

В 2023 году на Львовщине снесли 312 советских памятников.

Львовщина первой в нашем государстве закончила процесс декоммунизации. В Лопатинской громаде демонтировали последний советский памятник.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Как отмечается, в течение 2023 года во Львовской области снесли 312 советских памятников. Последний был демонтирован в Лопатинской общине.

“Радуемся, что стали примером для других областей, которые сейчас создают при военных администрациях аналогичные рабочие группы по декоммунизации. Никакой копейки из областного бюджета на свержение этих истуканов не тратили. Убрать их помогли небезразличные местные жители. Большая благодарность Антону Петровскому и всем представителям ОО "Декоммунизация Львовщины", — подчеркнул Максим Козицкий.

Напомним, что первой в Украине полностью завершила процесс декоммунизации Львовская область.

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