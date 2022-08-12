Во Львовской области десяткам предприятий, где никто не работает, возместили из бюджета миллионы — СМИ

В конце июля в официальном телеграмм-канале главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого появилась информация о возможных махинациях в деятельности Главного управления ГНС во Львовской области.

Козицкий официально сообщил, что областные предприниматели жалуются в ОВА на непонятное принятие решений о возмещении налога на добавленную стоимость, пишет местное издание «Діло».

Львовская ОВА обратилась с запросом в налоговую, где отказались предоставить какую-либо информацию. Как пишет издание, во время заседания Общественного совета 4 августа руководители областного ГУ ГНС заявили, что у областной администрации нет полномочий запрашивать информацию о признаках фиктивности отдельных предприятий. Такие данные будут предоставлены только правоохранительным органам, если будет соответствующее обращение.

С начала года в области 135 субъектов предпринимательской деятельности получили более 1,5 млн грн возмещения НДС каждый на общую сумму свыше 1 млрд 165 млн грн. Как утверждают журналисты, 13 предприятий не имеют ни одного работника и получили из бюджета 129 млн грн, уплатив в бюджеты разных уровней 20 млн грн. К примеру, как пишет издание, предприятию "Речстиль" возместили НДС на 40 млн грн, а в госбюджет перечислили около 26 тыс. грн.

Два предприятия – ООО «Речстиль» и ООО «Экспертторг Плюс» – возглавляет Ходак Диана. Она зарегистрирована во Львовской области.

Ее сын и дочь говорят, что их мать переехала во Львов, и они впервые услышали от журналистов о том, что та является владелицей предприятий. С самой Дианой Ходак не удалось поговорить. Ее местонахождение неизвестно.

Магазин-склад «Экспертторг плюс» зарегистрирован в июле этого года в селе Зубра, под Львовом. Здесь должна была происходить оптовая торговля фруктами и овощами. Помещение закрыто. Согласно данным издания, информацию о составе вышеуказанная компания подала в органы ГНС только в июле этого года. Однако фискальный орган совсем не смутило отсутствие склада для фруктов, которыми предприятие наторговало более чем на 500 млн грн.

«Из всей собранной информации мы можем заключить, что скорее всего Диана Ходак является подставным лицом и на самом деле не руководит двумя предприятиями. Но этим фирмам государство возмещает десятки миллионов гривен НДС. Такая ситуация может свидетельствовать об участии этих предприятий в мошеннических схемах. Все это признак нарушения закона», — подчеркивают в СМИ.