Во Львовской области во время игры ребенок выстрелил из винтовки в голову четырехлетней девочке

Оружие изъято, а полиция проводит расследование по факту инцидента.

В Самборе Львовской области четырехлетняя девочка получила ранение головы в результате случайного выстрела из пневматической винтовки.

Об этом сообщили в полиции области.

Инцидент произошел 28 декабря около 17:00, когда двое детей, 6-летний мальчик и его 4-летняя двоюродная сестра, нашли оружие в амбаре дома своей бабушки и начали играть с ней.

Неожиданно винтовка выстрелила, и пуля попала ребенку в голову. Пострадавшую немедленно госпитализировали, и сейчас она находится под наблюдением медиков. По словам врачей, угрозы ее жизни нет.

Правоохранители изъяли пневматическую винтовку калибра 4,5 мм, иностранного производства, и направили ее на экспертное исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД во Львовской области.

Полиция открыла уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Наказание по этой статье может составить от двух до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, демограф Александр Гладун считает, что после окончания войны в Украине ситуация с рождаемостью улучшится.

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