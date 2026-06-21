Во Львовской области грузовой поезд сбил человека: подробности

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В Стрыйщине грузовой поезд наехал на 19-летнего парня. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Трагедия произошла 20 июня около 16:50 недалеко от Стрыя.

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По предварительным данным, юноша лежал на путях, когда на него наехал поезд. От полученных травм погиб на месте.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее на Львовщине поезд совершил наезд на 43-летнюю женщину, которая находилась на пути. К сожалению, она погибла на месте происшествия. Полиция открыла уголовное производство и устанавливает обстоятельства трагедии.

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