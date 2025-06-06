Во Львовской области хотели взорвать ТЦК: СБУ поймала российского агента в последний момент

Предатель Украины

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СБУ задержала очередного агента ФСБ РФ. Предатель пытался взорвать работников ТЦК во Львовской области.

Об этом сообщает СБУ.

Как действовал фигурант

По данным расследования, фигурант должен был заложить два самодельных взрывных устройства (СИН): одно для подрыва мобильного поста ТЦК, другое — под служебный автомобиль военнослужащего вблизи его дома. Кроме этого оккупанты приказали установить у целей скрытые видеокамеры с удаленным доступом, которые должны были фиксировать последствия взрывов.

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Для активации СИН российские спецслужбы планировали совершить вызов на мобильные телефоны, которыми были снаряжены взрывчатки.

"Однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали агента РФ, когда он завершал подготовительные меры и доукомплектовывал взрывчатку для запланированного подрыва", - отметили в СБУ.

Задержанным оказался 32-летний уроженец Кривого Рога, которого россияне завербовали при поиске скорых денег в телеграмм-каналах.

По указанию спецслужб РФ он прибыл во Львов, а затем отправился в зарезервированный гостиничный номер близ г. Стрый.

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"Получив от куратора геолокацию схрона агент забрал два рюкзака из СВП, после чего вернулся в арендуемое жилье и планировал маршруты разведок для последующей закладки взрывчаток", - говорится в сообщении.

В случае реализации запланированных взрывов взрывателю обещали заплатить 5 тыс. долларов.

Впрочем, СБУ сорвала враждебные планы и задержала фигуранта.

Во время обыска в гостиничном номере задержанного оперативники изъяли два СВП и мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с вражеской спецслужбой.

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Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения)

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В ходе спецоперации «по горячим следам» контрразведка СБУ установила 30-летнего местного жителя, который производил СВП и доставил их в тайник. Относительно него продолжаются следственные действия.

Ранее дежурный предатель получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. Агент ГРУ РФ шпионил в Запорожье.

По данным расследования, он корректировал воздушные атаки РФ по прифронтовому городу и «сливал» оккупантам маршруты движения Сил обороны в направлении передовой. Агентные задачи врага выполнял 22-летний бывший срочник, ранее проходивший службу в одном из военных гарнизонов Украины.

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