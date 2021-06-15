Львовские медики впервые пересадили сердце человека

Реципиента нашли в Государственной системе трансплантологии.

Во Львовской области местные медики впервые пересадили сердце человека. Донором стал пациент, которому констатировали смерть мозга.

Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в областной клинической больнице.

Также читайте В больнице медик после смерти пациента с коронавирусом использовала карту и покупала сладости

Так, реципиента медики нашли через Единую государственную систему трансплантации. Операцию провели человеку, который стоял в листе ожидания. Кроме того, хирурги прооперировали и пациента, которому пересадили почку.

"Пациентов доставили в наше медучреждение на трансплантацию сердца и почки. Вторую почку после изъятия и специальной подготовки отдали команде Больницы скорой медицинской помощи", — рассказали в клинической больнице.

Напомним, что во Львове врачи провели трансплантацию сердца и почек трем пациентам. Донором стал 32-летний мужчина из Львовщины, который получил смертельную травму головы. Разрешение на забор органов дали мама и старшая сестра.

Ранее мы также писали, что в Днепре в больнице Мечникова медикам удалось спасти пациента, у которого диагностировали 100% поражения легких коронавирусом. Мужчина почти месяц находился в реанимации.

Новости Украины: киевские врачи спасают женщину, которая попала под колеса трамвая

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку