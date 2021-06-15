Львовские медики впервые пересадили сердце человека

Реципиента нашли в Государственной системе трансплантологии.
Во Львовской области местные медики впервые пересадили сердце человека. Донором стал пациент, которому констатировали смерть мозга.
Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в областной клинической больнице.
Так, реципиента медики нашли через Единую государственную систему трансплантации. Операцию провели человеку, который стоял в листе ожидания. Кроме того, хирурги прооперировали и пациента, которому пересадили почку.
"Пациентов доставили в наше медучреждение на трансплантацию сердца и почки. Вторую почку после изъятия и специальной подготовки отдали команде Больницы скорой медицинской помощи", — рассказали в клинической больнице.
Напомним, что во Львове врачи провели трансплантацию сердца и почек трем пациентам. Донором стал 32-летний мужчина из Львовщины, который получил смертельную травму головы. Разрешение на забор органов дали мама и старшая сестра.
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