Во Львовской области мобилизованная женщина почти год не была на службе: как ее наказали

Во Львовской области к испытательному сроку приговорили мобилизованную военную. Она почти год не была на службе.

Об этом говорится в приговоре Яворивского районного суда Львовской области.

По данным суда, штаб-сержантка была мобилизована в ВСУ. Женщина должна была прийти на службу из лечебного учреждения, однако этого так и не сделала. Она отсутствовала на службе он мая 2022 года до марта 2023 года.

На суде военная вину признала и раскаялась. Она сообщила, что отсутствовала в армии по семейным обстоятельствам. Она добавила, что планирует служить в ВСУ и просит ее не наказывать.

Суд признал военную виновной по ч.5 ст.407 УК Украины. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы, заменив этот срок на 1 год испытательного.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Киевской области работник соцзащиты отказался от мобилизации. За это его приговорили к испытательному сроку.

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