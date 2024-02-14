Во Львовской области мужчина категорически отказался брать повестку и избежал мобилизации

Во Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который категорически отказался брать повестку и уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

По данным суда, в июне 2023 года мужчину сочли годным к службе в армии. В тот же день ему пытались вручить повестку на отправку в армию по мобилизации. Однако житель Львовщины категорически отказался ее получать, о чем был составлен акт.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что отказался от мобилизации "поскольку испугался, потому что в армии не служил, так как имел несколько операций".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к испытательному сроку.

Приговор суда

Напомним, в Волынской области на 102 тыс. грн оштрафовали мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

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