Во Львовской области мужчина отказался от мобилизации, потому что болел туберкулезом: суд его наказал

Во Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации. На суде мужчина заявил, что он болел туберкулезом и имеет другие заболевания.

Об этом идет речь в приговоре Николаевского районного суда Львовской области.

По данным суда, мужчину сочли годным к службе в армии. В октябре 2023 ему вручили повестку, однако житель Львовщины категорически отказался ее брать.

На суде мужчина вину признал. Он заявил, что "проходил медицинское освидетельствование, однако во время медицинского осмотра не указал, что болел туберкулезом. Кроме того указал, что болеет, имеет сколиоз 1 степени, остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника и болел туберкулезом до 2012 года находился в больнице, легкие поражены на 30 процентов". Муж отметил, что его дочь учится в университете, а жена тяжело болеет.

В деревне, где проживает мужчина, ему дали положительную характеристику. Также мужчина предоставил суду медицинские выводы относительно своих заболеваний.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к испытательному сроку. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, в Минобороны назвали "трагедией" ситуацию с лицами призывного возраста.

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