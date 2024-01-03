Во Львовской области мужчина отказался от мобилизации, потому что его родной брат уже воюет: что решил суд

Во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации, поскольку его родной брат уже на фронте.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

По данным суда, мужчину 5 сентября 2023 года доставили в ТЦК, где он прошел врачебную комиссию, признавшую его годным к службе в армии. Мужчина получил повестку и 6 сентября должен был прийти в военкомат для отправки в воинскую часть, однако житель Львовщины проигнорировал это.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он сообщил, что его родной брат уже год сражается на передовой и у них больше нет родственников, поскольку родители умерли. Житель Львовщины отметил, что он тоже боялся того, что его отправят на передовую, поэтому он проигнорировал повестку.

"Просил его строго не наказывать, в частности не лишать его свободы, а назначить другое альтернативное наказание, в том числе и для того, чтобы мог быть полезным государству другим способом", — говорится в материалах суда.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, Зеленский сделал новое заявление о мобилизации в Украине.

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