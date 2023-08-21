Во Львовской области мужчина отсудил немалую компенсацию за вручение повестки: как это ему удалось

Во Львовской области суд назвал вручение повестки жителю области незаконным и обязал выплатить ему из госбюджета 20 тыс. грн компенсации. Кроме того, он смог доказать, что из-за действий правоохранителей у него ухудшилось состояние здоровья.

Об этом говорится в решении Городокского районного суда, пишет Zaxid.net.

"Утром 5 октября 2022 года в Городке Андрей Ц. гулял со своей собакой, когда его остановили правоохранители. Мужчина заявил, что правоохранители угрожали ему вручением повестки, обвинили его в том, что он нарушил ПДД (перешел дорогу за пределами перехода) ). Андрею Ц. надели наручники и доставили в фильтрационный центр, где мужчине таки выписали повестку в военкомат, а после этого отвезли в райотдел полиции", — говорится в тексте решения за август 2023 года.

В суд мужчина доказал, что не нарушал ПДД и отменил постановление, предусматривавшее 255 грн штрафа.

Кроме того, Андрей Ц. заявил, что действия сотрудников полиции у него ухудшилось состояние здоровья. По его словам, он получил побои в процессе задержания и доставки в отделение полиции, в него была вызвана бригада скорой медицинской помощи, установившая гипертонический криз.

Задержание мужчина назвал незанным и обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию из-за действий полиции.

"Моральный вред был причинен не только фактом его незаконного привлечения к административной ответственности, но и фактом незаконного задержания, безосновательного применения к нему специального средства — наручников, безосновательного доставки его в фильтрационный лагерь, а не в отделение полиции как этого требует закон, выписании безосновательной повестки" и т.д.", – цитируют слова адвоката Андрея Ц.

Во время суда стражи порядка озвучили свою версию событий. Он из работников полиции заявил, что они увидели мужчину, который перешел дорогу вне пешеходного перехода, он неадекватно отреагировал на замечания. У него не было при себе документов, поэтому его задержали и после установления отпустили. По его словам, истец дернул полицейского, из-за чего на него надели наручники.

Ранее сообщалось о новых правилах вручения повесток в Украине. Адвокат объяснил, к каким последствиям это приведет.

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