Во Львовской области мужчина получил повестку и не пришел в ТЦК: как он уклонился от мобилизации

Во Львовской области мужчину приговорили к испытательному сроку из-за отказа от мобилизации. На суде он заявил, что ухаживает за матерью.

Об этом говорится в приговоре Сколевского районного суда Львовской области.

По данным суда, мужчина в сентябре 2022 года прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к службе в армии. В апреле 2023 года ему дали повестку, однако мужчина категорически отказался от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что "ухаживает за старенькой матерью, нуждающейся в постороннем уходе, а его родной брат имеет 2-ю группу инвалидности и не может осуществлять уход за матерью".

Суд изучил материалы дела и учел то, что мужчина нигде не работает, осуществляет уход за 82-летней матерью, которая болеет, и то, что его родной брат не может осуществлять уход за матерью, поскольку является инвалидом 2-й группы пожизненно".

Однако подсудимый признан виновным по ст. 336 УК Украины и приговорили к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, на Днепропетровщине таксист получил повестку и избежал мобилизации.

Читайте также: