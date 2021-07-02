Во Львовской области мужчина пустил за руль BMW 11-летнего сына: мальчик попал в ДТП и погиб

Во Львовской области мужчина пустил за руль BMW 11-летнего сына: мальчик попал в ДТП и погиб

Отец погибшего мальчика находился в нетрезвом состоянии.

Во Львовской области — в селе Рясное — произошло смертельное ДТП. За рулем BMW находился 11-летний мальчик.

Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, кроме мальчика в салоне автомобиля были его отец и владелец транспортного средства, оба — в нетрезвом состоянии.

Стало известно, что 11-летний житель Львова не справился с управлением автомобиля и съехал с проезжей части в кювет. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Также полицейские предварительно установили, что управлять транспортным средством ребенку позволил отец — 35-летний мужчина, который также находился в автомобиле.

Кроме того, в салоне машины находился 23-летний владелец, житель того же села.

Оба взрослых были в нетрезвом состоянии, в ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Виннице будут судить водителя, который травмировал ребенка.

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