Во Львовской области назначена служебная проверка жестокого избиения гражданского работником ТЦК (видео)

Мужчине угрожали физической расправой и тем, что "его никто не найдет".

Во Львовской области после нового скандала вокруг территориального центра комплектования, а именно, избиения военным с пистолетом в руках гражданского, назначена служебная проверка.

Об этом говорится в сообщении Львовского областного ТЦК и СП.

В Сети распространяется видео с инцидентом между военнослужащими и гражданским лицом.

На видео видна часть происшествия, так что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих выясняется", — заявили в ТЦК.

В ходе служебной проверки данные военнослужащие отстранены от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств. Руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка.

Напомним, в Самборе Львовской области военный с пистолетом в руках издевался над мужчиной : он наносил ему удары оружием по голове, ногами по телу не угрожал тем, что "его никто не найдет".

Напомним, что ТЦК Львова проверяют поведение работников военкомата, которые жестоко задержали мужчину.

Читайте также: