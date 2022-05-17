Во Львовской области неизвестные осквернили могилы советских солдат надписями в поддержку Путина: фото

Во Львовской области неизвестные осквернили могилы советских солдат.

Злоумышленники оставили пророссийские надписи на могилах солдат в центре города Хырев Самборского района. Фотографии, подтверждающие акт вандализма, появились сегодня, 17 мая, в местных сообществах в соцсетях.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на главу Хыровской общины Мирославу Королюк.

"На могилах советских солдат неизвестные написали на русском языке "Слава Путину", "Россия ура", "Путин ура", а также буквы Z и V, которыми россияне обозначают свою технику, участвующую в войне с Украиной", — говорится в сообщении.

Сейчас этим делом занимается полиция.

"Это был памятник неизвестному солдату, его в 2016 году снесли, остались две могилы. Неизвестно то ли могилы реальные, то ли символические", – сказала глава Хыровской общины.

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